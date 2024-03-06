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Spor

Erden Timur'dan Oliveira kararı: 'Fiili kadro dışı'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarılan Sergio Oliveira'nın takımdaki geleceği belli oluyor. Basına açık antrenmanda konuşan başkanvekili Erden Timur, Portekizli oyuncu için önemli açıklamalarda bulundu.

22:44 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Erden Timur - Sergio Oliveira
Erden Timur - Sergio Oliveira

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı kupa maçının ilk yarısında oyundan alınan Sergio Oliveira, Okan Buruk ile yaşadıkları gerginliğin ardından Beşiktaş maçının kadrosunda yer almamıştı.


'Filli kadro dışı'

Başkanvekili Erden Timur, bugün basına açık olan antrenmanda gazetecilerle konuşmasında Sergio Oliveira konusuna değindi. Timur, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek" ifadelerini kullandı.


Portekizli orta saha bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.


31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.





#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Erden Timur
24 dakika önce
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