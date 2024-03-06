Erden Timur'dan Oliveira kararı: 'Fiili kadro dışı'

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı kupa maçının ilk yarısında oyundan alınan Sergio Oliveira, Okan Buruk ile yaşadıkları gerginliğin ardından Beşiktaş maçının kadrosunda yer almamıştı.
'Filli kadro dışı'
Başkanvekili Erden Timur, bugün basına açık olan antrenmanda gazetecilerle konuşmasında Sergio Oliveira konusuna değindi. Timur, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek" ifadelerini kullandı.
Portekizli orta saha bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.