Ergin Ataman: "Son çeyrekte müthiş savunma yaptık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Real Madrid galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maç oynadıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, "Real Madrid ilk yarıda oyun stratejimizi bozdu. Hücumda oyunumuzu yavaşlattılar. İkinci yarıda ise farklı bir maç vardı. Savunmamızı geliştirdik. Daha agresif başladık. Vasilije Micic çok iyi bir maç çıkardı. Shane Larkin ise 25'inci dakikadan sonra oyuna geri döndü ve skor üretmeye başladı. Moerman ise kritik basketler kaydetti. Son çeyrekte müthiş savunma yaptık. Geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık" dedi.

"Singleton haftaya hazır olur diye düşünüyorum"

Real Madrid müsabakasında süre alamayan Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ataman, "Singleton'ın parmağında kapsül yırtılması var. Hazırlamaya çalıştık ama yetişmedi. Topu tutamıyor. Milano maçında da oynaması zor. Haftaya hazır olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.