SÜPER LİG

Erol Bulut: Eski İngiliz futbolu gibi oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık" dedi.

Haber Merkezi AA
Akdeniz derbisi yoğun yağış altında oynandı.

Akdeniz derbisi yoğun yağış altında oynandı.

Fotoğraf: Engin ANAK

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almak istediklerini ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirterek, "İstediğimiz hücum organizasyonlarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz. Uzun at, düşen toplara yaklaş, şut... Maalesef öyle de yaptık." diye konuştu.

Maçı kazanacak pozisyonları da yakaladıklarını anlatan Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.


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