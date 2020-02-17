Ersun Yanal gönderiliyor: İddialı sözler söyledi hiçbirini yerine getiremedi

Ankaragücü mağlubiyetiyle Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın bileti kesildi. Yanal’a tepki gösteren yönetim yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray ile oynanacak derbi Ersun Yanal’ın geleceğini belirleyecek. Derbide olası bir yenilgide Yanal ile sezon bitmeden yollar ayrılacak, kalan maaşı ödenerek, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. Derbinin kazanılması halinde sezon sonuna kadar Ersun Yanal ile yola devam edilecek, ancak sezon bitiminde yollar ayrılacak.

"Biz şampiyon olacağız diğerleri sıralamayı belirlesin" demişti

Ersun Yanal, Fenerbahçe’ye imza atarken verdiği sözleri yerine getiremedi. Sezon başında “Biz şampiyon olacağız diğerleri sıralamayı belirlesin” diye sloganvari bir açıklama yaptı ancak sarı-lacivertli takım gelinen süreçte sıralamayı belirleyen takım olamadı. Geçen sezon devre arasında geldiği ilk sezonda Fenerbahçe ligi 6. sırada bitirdi ancak son birkaç haftaya kadar küme düşme korkusu yaşadı. Bu sezon ise 22. haftanın ardından şampiyonluk yarışında havlu atı. Gelinen noktada hem savunma hem hücumda ne oynadığı belli olmayan bir takım sahada yer alıyor.

Ligde zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe hafta sonunda Galatasaray derbisinden galip gelerek öz güven kazanmak ve yükselişe geçmek istiyor. Hem Ersun Yanal hem de oyuncuların tek hedefi derbiyi kazanmak. Aksi takdirde sarı-lacivertlilerde kaos derinleşecek ve takımda kaybolmaya yüz tutan öz güven daha dibe vuracak. Kulüpte de yeniden bir kaos ortamı yaşanacak. Kısacası Fenerbahçe için kırılma noktası Galatasaray derbisi olacak.

Fenerbahçe'deki başarısızlığın nedeni ne? pic.twitter.com/DfhJkWR5sv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Şubat 2020





41 maçta 19 galibiyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın takımın başına geldiği ikinci dönemde büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Yanal, ikinci gelişinde sarı-lacivertlilerin başında 41 maçta sadece 19 galibiyet alabildi. Fenerbahçe 13 beraberlik alırken, 9 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Maç başına puan ortalaması ise 1.70 oldu. Süper Lig’de bugüne kadar 12 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe söz konusu mücadelelerde sadece 15 puan toplayabildi. Bu maçlarda sadece 4 kez galip gelirken, 5 mağlubiyet, 3 kez de berabere kaldı. Deplasmanda 14 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 16 gol gördü. Ersun Yanal göreve geldiği ikinci sezonunda Fenerbehçe’nin başında 21 deplasman maçına çıktı. Bu maçlarda sadece 6 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 24 gol atıp, kalesinde 26 gol gördü.



