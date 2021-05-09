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Spor Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vuralla yollarını ayırdı
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Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırdı

Süper Lig'in 40. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da ligin bitimine 2 hafta kala teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vuralla yollarını ayırdı
BB Erzurumspor, 30 Mart 2021 tarihinde göreve getirdiği Yılmaz Vural'la ligin bitimine 2 hafta kala yollarını ayırdı.

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'da ligin bitimine 2 hafta kala flaş bir ayrılık yaşandı.

BB Erzurumspor, 30 Mart 2021 tarihinde göreve gelen teknik direktör Yılmaz Vural ile Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz"

Hala umut var

BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından; "Futbolda her şey var, son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlamaya çalışacağım ve ben 40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim diye düşünenlerdenim" ifadelerini kullanmıştı.

BB Erzurumspor, önümüzdeki hafta Alanyaspor'la karşılaşacak ve son haftayı BAY geçecek.

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