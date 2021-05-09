Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırdı

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'da ligin bitimine 2 hafta kala flaş bir ayrılık yaşandı.

BB Erzurumspor, 30 Mart 2021 tarihinde göreve gelen teknik direktör Yılmaz Vural ile Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz"

Hala umut var

BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından; "Futbolda her şey var, son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlamaya çalışacağım ve ben 40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim diye düşünenlerdenim" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

BB Erzurumspor, önümüzdeki hafta Alanyaspor'la karşılaşacak ve son haftayı BAY geçecek.