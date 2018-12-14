3.LİG

Eski futbolcu 22 yıldır spor gazetesi biriktiriyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan eski amatör futbolcu 51 yaşındaki Mahmut Durmuş, 22 yıldır aldığı spor gazetelerini arşivliyor.

Haber Merkezi AA
Mahmut Durmuş'un uzun yıllardır biriktirdiği spor gazeteleri evinde oldukça büyük bir alanı kaplıyor.

Mahmut Durmuş'un uzun yıllardır biriktirdiği spor gazeteleri evinde oldukça büyük bir alanı kaplıyor.

Fotoğraf: AA

51 yaşındaki Durmuş, 22 yıldır spor gazeteleri topluyor. Yalnız yaşadığı 3 odalı evinin bir odasını gazetelerin arşivine ayıran Durmuş, futbol oynadığı dönemlerde şampiyonluk yaşadığı topları da özenle saklıyor.

Uzun yıllar amatör olarak futbol oynayan ve futbol tutkusu süren Mahmut Durmuş yaptığı açıklamada, gazeteyi ilk olarak Ankara'da aldığını ve arşivlemeye başladığını belirterek, "İyi bir okuyucuyum, sadece spor gazetesi değil diğer gazeteleri de okurum ama sporla ilgili olan gazeteleri devam ettiriyorum. Yaklaşık 22 yıldır bu birikim devam ediyor, gücüm yetene kadar da biriktirmeye devam edeceğim" dedi.

Siverek'te teknik direktörlük yaptığını anımsatan Durmuş, "Siverek Belediyespor alt yapısını çalıştırıyorum, A takımlarda da görev yaptım. Siverek Gücü, Ankara Altındağ Belediyespor'un ardından aktif futbol yaşantımı sonlandırdım" diye konuştu.

"Gazetelere çocuğu gibi alaka gösteriyor"

Mahmut Durmuş'un yakın arkadaşı İbrahim Kuzucu ise bu duruma başta kendisinin de anlam veremediğini ifade ederek, "Bazen kar yağışı ya da ulaşım zorlukları nedeniyle gazete ilçeye gelmiyordu. Mahmut dışarıda bulunan büyüklerimize ulaşıp gazete tedarik ediyor ve hiç aksatmıyordu. Düzenli olarak okuyordu ve bu da dikkatimizi çekiyordu. Zamanla bunları toplamaya başladı, gazetelere sanki çocuğu gibi ilgi ve alaka gösteriyor" şeklinde konuştu.

Mahmut Durmuş'un spora olan tutkusu evinin her köşesinde hissediliyor.
Mahmut Durmuş'un spora olan tutkusu evinin her köşesinde hissediliyor.
AA


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