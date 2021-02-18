Spor Eskişehirspor taraftarından gönülleri fetheden proje "Mutluluk Ülküsü"
PTT 1.LİG

Eskişehirspor taraftarından gönülleri fetheden proje: "Mutluluk Ülküsü"

İstanbul Beyoğlu’nda faaliyet gösteren Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği, yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü ve "Mutluluk Ülküsü" adını verdikleri sosyal sorumluluk projesiyle yürekleri ısıttı. Taksim civarındaki evsiz vatandaşlara haftanın 4-5 günü çeşitli ikramlarda bulunan Eskişehirspor taraftarları gelen desteklerin her geçen gün arttığını vurgulayarak, ikramların devam edeceğini belirttiler.

Haber Merkezi İHA
​Belediyelerin tüm çabalarına rağmen misafirhanelerde kalmayı kabul etmeyen çok sayıdaki evsiz vatandaşın yardımına koşan dernek takdir topluyor.
​Belediyelerin tüm çabalarına rağmen misafirhanelerde kalmayı kabul etmeyen çok sayıdaki evsiz vatandaşın yardımına koşan dernek takdir topluyor.

İstanbul'daki Eskişehirspor taraftarlarının 3 yıl önce kurduğu Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği ''Mutluluk Ülküsü'' adını verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında evsiz ve yardıma muhtaç insanlara yiyecek yardımında bulunuyor.

Dernek Başkanı Selahattin Erdoğan, ''Eskişehir'den İstanbul'a üniversite öğrenimi için gelen Eskişehirsporlu öğrenci arkadaşlarımızın bir araya gelip, onlara maç izleme imkanı sağlamak amacıyla kurduğumuz derneğimiz, kısa sürede çok önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza attı. Öğrenci kardeşlerimiz ve dernek üyesi arkadaşlarımızla insanların mutluluğuna bir nebze de olsun katkıda bulunabilmek için ''Mutluluk Ülküsü'' adını verdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesini harekete geçirdik. Sabahları poğaça ikramıyla başladığımız bu iyilik hareketi vatandaşlarımızın destekleriyle her geçen gün büyüdü. Sabah poğaça ikramından sonra akşamları çorba ikramı başladı. Ardından öğle vakitlerinde döner-ekmek ikramına başladık. Şu an haftanın 5 günü poğaça ve döner ekmek ikramı sürerken cumartesi ve pazar günleri de sıcak yemek, pilav ve tatlı ikramlarımız oluyor. Hafta içi 30-40 arası, hafta sonları da yaklaşık 20 evsiz vatandaşımıza ikramlarımız devam ediyor. Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği, sadece evsiz vatandaşlarımıza mutluluk götürmüyor. İstanbul'un en soğuk olduğu şu günlerde dernek merkezinin bulunduğu bölgedeki sokak hayvanlarına da her gün mutluluk götüren dernek mensupları haftada 1 gün de ormanlık alandaki sokak hayvanlarına Mutluluk Ülküsü'nü ulaştırıyor" dedi.

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