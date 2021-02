Eskişehirspor taraftarından gönülleri fetheden proje: "Mutluluk Ülküsü"

İstanbul'daki Eskişehirspor taraftarlarının 3 yıl önce kurduğu Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği ''Mutluluk Ülküsü'' adını verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında evsiz ve yardıma muhtaç insanlara yiyecek yardımında bulunuyor.

Dernek Başkanı Selahattin Erdoğan, ''Eskişehir'den İstanbul'a üniversite öğrenimi için gelen Eskişehirsporlu öğrenci arkadaşlarımızın bir araya gelip, onlara maç izleme imkanı sağlamak amacıyla kurduğumuz derneğimiz, kısa sürede çok önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza attı. Öğrenci kardeşlerimiz ve dernek üyesi arkadaşlarımızla insanların mutluluğuna bir nebze de olsun katkıda bulunabilmek için ''Mutluluk Ülküsü'' adını verdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesini harekete geçirdik. Sabahları poğaça ikramıyla başladığımız bu iyilik hareketi vatandaşlarımızın destekleriyle her geçen gün büyüdü. Sabah poğaça ikramından sonra akşamları çorba ikramı başladı. Ardından öğle vakitlerinde döner-ekmek ikramına başladık. Şu an haftanın 5 günü poğaça ve döner ekmek ikramı sürerken cumartesi ve pazar günleri de sıcak yemek, pilav ve tatlı ikramlarımız oluyor. Hafta içi 30-40 arası, hafta sonları da yaklaşık 20 evsiz vatandaşımıza ikramlarımız devam ediyor. Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği, sadece evsiz vatandaşlarımıza mutluluk götürmüyor. İstanbul'un en soğuk olduğu şu günlerde dernek merkezinin bulunduğu bölgedeki sokak hayvanlarına da her gün mutluluk götüren dernek mensupları haftada 1 gün de ormanlık alandaki sokak hayvanlarına Mutluluk Ülküsü'nü ulaştırıyor" dedi.