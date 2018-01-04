Eto'o'nun menajerinden Beşiktaş sözleri

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması geldi.
Fanatik'e konuşan Di Happi'nin sözlerinden öne çıkanlar şunlar:
"Eto'o'nun hep favori takımıydı"
- Beşiktaş, transfer konusunda Samuel Eto'o için hep favori takım olmuştur. Beşiktaş'ın geçen sezon onu transfer etmeye yaklaşması beni mutlu etmişti. Ben Antalya'daki o olay öncesinde ailemle birlikte tatildeydim. Beşiktaş ve Antalyaspor Eto'o için görüşmeye başlayınca Türkiye’ye döndüm. Eğer Eto'o, Beşiktaş'ta oynamak istemeseydi ben Türkiye'ye gelmezdim. Geçen yıl yaşanan olay sırasında o, Antalyaspor'un futbolcusuydu. Bir profesyonel için ne kadar büyük olduğunuz önemli değil. Kimin çalışanı olduğunuz önemli. O dönem Antalyaspor Başkanı, Samuel'in takımda kalmasını istedi. O da tabii ki kabul etti.
"Taraftarın sevgisine karşılık vermek için..."
- Belki o organizasyonu yapanlar Beşiktaş'ı kızdırmak istedi ama Samuel'in böyle bir planı yoktu. Eto'o yanlış bir şey yapmadı. O, özellikle bana Beşiktaş taraftarının sevgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. O, daha önce Barcelona'da oynarken bir ırkçılığa maruz kaldığı zaman Beşiktaş taraftarları onun için destek mesajı yayınlamıştı. Beşiktaş taraftarı, bundan dolayı her zaman Samuel'in kalbinde. Eğer Beşiktaş ve Samuel'in yolları kesişirse taraftarların sevgisine karşılık vermek için gollerini atacaktır.
"Karar verme zamanı geldi"
- Samuel'in durumu öncekine göre daha farklı. Antalyaspor'la 6 aylık kontratı var ve sezon sonu için yeni takımlarla transfer görüşmesi yapmaya açık. Güney Amerika, Avrupa ve Asya'dan birkaç takımdan teklif aldık. Görüşme halindeyim. Ama onun ilk tercihi Türkiye'de kalmak. Bu yüzden bir İstanbul takımı ona kontrat önerirse tabii ki bunu düşünürüz. Galatasaray bu yıl başarılı işlere imza atıyor. Diğer İstanbul takımları da çok başarılı. Geleceğiyle ilgili olarak kararını verme zamanı geldi.
Samuel Eto'o (@setoo9)'in paylaştığı bir gönderi (Kas 18, 2017 at 9:25öö PST)
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