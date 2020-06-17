UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

EURO 2020'nin kaderi belli oldu

UEFA’nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu. İstanbul’da oynanması planlanan final maçı Lizbon’a alınırken, UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağını açıkladı. Ayrıca UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehrin tekrar onaylandığını ve bu yaz için onaylanan maç takviminin de gelecek yıla taşınacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

EURO 2020, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğini açıkladı. İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’nda gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak.

UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi maçları ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi’nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

2020 UEFA Süper Kupa Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildi. Mücadele 24 Eylül'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi takvimi
Şampiyonlar Ligi takvimi

Gelecek sezonun planlanması

UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 20 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

  • UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehrin tekrar onaylandığını ve bu yaz için onaylanan maç takviminin de gelecek yıla taşınacağını bildirdi. EURO 2020, 2021 yılında 11 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'da bitecek.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonsporlu oyuncuların final sevinci
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.