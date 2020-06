EURO 2020'nin kaderi belli oldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğini açıkladı. İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’nda gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak.

UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi maçları ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi’nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

2020 UEFA Süper Kupa Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildi. Mücadele 24 Eylül'de oynanacak.

Gelecek sezonun planlanması

UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 20 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehrin tekrar onaylandığını ve bu yaz için onaylanan maç takviminin de gelecek yıla taşınacağını bildirdi. EURO 2020, 2021 yılında 11 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'da bitecek.