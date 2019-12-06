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Everton’da Vitor Pereira sesleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da teknik direktör Marco Silva’nın görevine son verildi. Cenk Tosun'un da forma giydiği ekipte ilk aday ise bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira oldu.

Haber Merkezi DHA
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın adı Everton ile anılıyor.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın adı Everton ile anılıyor.

Portekizli teknik adam Marco Silva ile yollarını ayırdığını açıklayan Everton'da gözler yine başka bir Portekizli hocaya çevrildi: Vitor Pereira.

Sky Sports'un haberine göre Everton, Shanghai SIPG ile Çin'de şampiyonluk yaşayan Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istiyor.

Haberlerde, Everton’ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri’nin özellikle Vitor Pereira’yı istediği aktarılıyor. 2015-16 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam, son olarak iki sezondur görev yaptığı Çin ekibi Shanghai SIPG ile ilk sezonunda Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

  • Milli futbolcu Cenk Tosun’un da forma giydiği Everton, bu sezon istediği performansı gösteremedi. Everton, teknik direktör Silva yönetiminde bu sezon ligde 15 maçta 14 puan toplayarak 18’inci sırada kendisine yer buldu.

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