Spor F1 yeniden Türkiyede
F1

F1 yeniden Türkiye'de

Motor sporlarının en prestijli yarışı olan Formula 1, Türkiye'ye geri döndü. Yarışların 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağı resmen açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F1 yeniden Türkiyede
Geçen sezon Türkiye'deki yarış büyük heyecana sahne olmuştu.

Türkiye GP'si, Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edildi.

Yarışların, Singapur Grand Prix’sinin tarihi olan 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park’ta yapılacağı duyuruldu.

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, "Türkiye’ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.

Türkiye GP'si uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış ancak sezonun ilerleyen döneminde yeniden dahil edilmesi talep edilmişti.

  • Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaştığı görüntülerde, ''İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..'' ifadelerini kullandı.


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