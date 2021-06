F1 yeniden Türkiye'de

Türkiye GP'si, Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edildi.

Yarışların, Singapur Grand Prix’sinin tarihi olan 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park’ta yapılacağı duyuruldu.

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, "Türkiye’ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.

Türkiye GP'si uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış ancak sezonun ilerleyen döneminde yeniden dahil edilmesi talep edilmişti.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

We're excited to confirm that Turkey will re-join the 2021 calendar!



