F1 yeniden Türkiye'de

Formula 1'de yürekler ağza geldi: Kaza yapan Romain Grosjean alevler içinde kaldı

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn GP'de, startın ardından F1 pilotu Romain Grosjean'ın aracı kaza yaptı. Yüreklerin ağza geldiği anlarda Fransız sürücü, alevler içinde kalan aracından ciddi bir yara almadan çıkmayı başardı. Araçtan çıkarken şok içerisinde olduğu görülen Romain Grosjean acilen hastaneye kaldırıldı.