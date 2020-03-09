SÜPER LİG

Falcao milli takıma davet edildi Galatasaraylılar endişelendi

Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Haber Merkezi AA
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ligin ikinci yarısında dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ligin ikinci yarısında dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Kolombiya Milli Takımı kadrosuna çağrılan Radamel Falcao, sezonun ilk yarısında sakatlık sıkıntıları yaşamıştı. Başarılı ismin milli takım kadrosuna katılacak olması Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

  • Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

Falcao, sarı kırmızılı ilk transfer olduğu dönemde milli takımdan affını istemiş ve kulübüne odaklanmak istediğini söylemişti. Hazırlık maçlarında oynamayan başarılı futbolcunun Dünya Kupası Elemeleri'nde ise forma giymesi bekleniyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basketbol maçında antrenör ortalığı birbirine...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.