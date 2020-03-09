Falcao milli takıma davet edildi Galatasaraylılar endişelendi

Kolombiya Milli Takımı kadrosuna çağrılan Radamel Falcao, sezonun ilk yarısında sakatlık sıkıntıları yaşamıştı. Başarılı ismin milli takım kadrosuna katılacak olması Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

Falcao, sarı kırmızılı ilk transfer olduğu dönemde milli takımdan affını istemiş ve kulübüne odaklanmak istediğini söylemişti. Hazırlık maçlarında oynamayan başarılı futbolcunun Dünya Kupası Elemeleri'nde ise forma giymesi bekleniyor.