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Spor Fatih Terim için sürpriz talep "Gel takımın başına geç hocam"
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Fatih Terim için sürpriz talep: "Gel takımın başına geç hocam"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'e sürpriz bir talep var. Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde yeni sezonda takımın başına tecrübeli teknik adamın geçmesi isteniyor. Başkent temsilcisinin taraftarları sosyal medyadan Terim'i mesaj yağmuruna tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim için sürpriz talep: Gel takımın başına geç hocam
Fatih Terim

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde yeni sezonda takımın başında kimin olacağı merak konusu. Başkent ekibinin yeni sezona yeni bir isimle başlaması beklenirken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik direktörlük kariyerinin başında Ankaragücü'nde görev yapan Fatih Terim, başkent ekibinin gündeminde. Sarı lacivertli taraftarlar da tecrübeli teknik adamın takımın başına geçmesi yönünde mesajlar paylaştı.

  • Sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'e yüzlerce mesaj atan taraftarlar, tecrübeli teknik adamın yıllar sonra yeniden başkent ekibinde görev yapmasını istiyor.

Ankaragücülü taraftarlar, Fatih Terim'e takımın başına geçmesini istiyor.
Ankaragücülü taraftarlar, Fatih Terim'e takımın başına geçmesini istiyor.
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