Fatih Terim için sürpriz talep: "Gel takımın başına geç hocam"

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde yeni sezonda takımın başında kimin olacağı merak konusu. Başkent ekibinin yeni sezona yeni bir isimle başlaması beklenirken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Teknik direktörlük kariyerinin başında Ankaragücü'nde görev yapan Fatih Terim, başkent ekibinin gündeminde. Sarı lacivertli taraftarlar da tecrübeli teknik adamın takımın başına geçmesi yönünde mesajlar paylaştı.
- Sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'e yüzlerce mesaj atan taraftarlar, tecrübeli teknik adamın yıllar sonra yeniden başkent ekibinde görev yapmasını istiyor.