Fatih Terim için sürpriz talep: "Gel takımın başına geç hocam" Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'e sürpriz bir talep var. Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde yeni sezonda takımın başına tecrübeli teknik adamın geçmesi isteniyor. Başkent temsilcisinin taraftarları sosyal medyadan Terim'i mesaj yağmuruna tuttu.

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