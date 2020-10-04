Fatih Terim Kasımpaşa maçında sahayı neden terk etti?

Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti.

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şöyle;

"Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Fazla pozisyona giremedik. Kazanma anlamında iyi işler yapamadık. Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı, takımımı bırakmadım, maçı bıraktım. Her şeyden beni sorumlu tutabilirler. Kimseyi yalnız bırakmadım. Başka maçlarda da girdim içeri. Bu hareketi isteyen istediği gibi yorumlayabilir. Transferle ilgili artık benim söyleyebileceğim bir şey yok. Biz bu takımla devam ediyoruz. Biz mevcutta ne yapabiliriz ona bakacağız. Bu yorgunluğun altından kalkamadık."

Avrupa'dan elenen Galatasaray ligde de mağlup oldu Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi. Rangers mağlubiyetiyle Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, ligde de mağlup oldu ve kötü formunu sürdürdü.Maçtan dakikalar;12. dakikada Taylan’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne’nin şutunda meşin yuvarlak Ramazan’da kaldı.19. dakikada Hajradinovic’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Yusuf dönen topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR’a danışarak gol pozisyonu öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.34. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı kornerde arka direkte Taylan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.35. dakikada sol taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek ceza yayına açıldı. Ceza yayı önünde topla buluşan Alan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf’un yerden pasını penaltı noktası yakınında Hajradinovic Aytaç’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.44. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj yerden içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Aytaç’ın bekletmeden şutunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.GOL!45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf’un yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti. 1-0.58. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza sahasına giren Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra uygun durumda plase vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.61. dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağından şutunda top auta çıktı.72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı baskıyla topu kapan Babel'in şutunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonun devamında sol kanatta topu alan Babel'in ortasında, altıpas gerisindeki Diagne uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.86. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita, sağ çaprazda sert vurdu ancak kaleci Fatih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.90+1. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.Süper Lig'de 4. haftanın kapanışında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. pic.twitter.com/Bxfm0UWFHR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020 Fatih Terim sahayı terk ettiSüper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.