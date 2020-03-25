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Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan sonra ​Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan sonra Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evinde karantina altında olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

62 yaşındaki yöneticinin bu paylaşımı, kendisinde de koronavirüs olduğu şeklinde yorumlandı. Mahmut Recevik yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar, Evimde karantinadayım, ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Mahmut Recevik
Mahmut Recevik

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