SERİE A

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi. Terim'in Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemdeki yakın arkadaşı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Koronavirüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuş ve tedavisine evinde devam edilme kararı alınmıştı.

Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

  • Terim'in telefon aracılığıyla Rialti ve ailesine başsağlığı mesajlarını ilettiği aktarıldı.


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