​Fener son nefeste​

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Süper Lig'de felaket senaryosu: Puanlar eşitlenirse şampiyon nasıl belirlenecek?

Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de yoluna kayıpsız devam etmesinin ardından şampiyonluk hesapları kızıştı. Sezonun bitmesine iki maç kala üç takımın da şampiyonluk şansı devam ederken üç takımın da puanları eşitlenmesi halinde ortaya ilginç bir tablo çıkacak.