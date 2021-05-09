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Fener son nefeste

Fenerbahçe, Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü son dakikada bulduğu golle mağlup etti. Beşiktaş’ın derbide kaybetmesinin ardından zirveyle puan farkını 2’ye indiren sarı-lacivertliller, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. F.Bahçe’ye 3 puanı getiren golleri Ozan ve Valencia atarken, ev sahibi ekibin golü Alper’den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fener son nefeste​
Sarı-lacivertliler lider Beşiktaş’ın Galatasaray’a yenildiği haftada puan farkını 2’ye indirerek çok önemli bir avantaj yakaladı.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler lider Beşiktaş’ın Galatasaray’a yenildiği haftada puan farkını 2’ye indirerek çok önemli bir avantaj yakaladı.

  • 3. dakikada Fenerbahçe’nin kendi sahasında çıkarken kaptırdığı topu alan Alper Potuk ceza sahası içine girip düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0. 42. dakikada Fenerbahçe’nin atağında Valencia’nın ceza sahasına gönderdiği topa Ozan tufan gelişine vurdu ve eşitliği sağladı: 1-1. 49. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Dimitris Pelkas’ın çektiği şut direğin yanından auta çıkıyor.

79. dakikada Muset’un pasıyla buluşan Ozan’ın çektiği şut yandan dışarı çıktı. 90+6’da İrfan Can’ın ortasına iyi yükselen Valencia topu ağlara gönderdi: 1-2.

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