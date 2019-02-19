SÜPER LİG

Fenerbahçe efsanesi Abdullah Çevrim vefat etti

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği krizi sonrası hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Abdullah Çevrim, uzun yıllar televizyonda yorumculuk yapmıştı.

Abdullah Çevrim, uzun yıllar televizyonda yorumculuk yapmıştı.

A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çevrim'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



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