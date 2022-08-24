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Jorge Jesus'tan taraftarlara transfer müjdesi: Forvet alacağız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gruplara kalmak istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Jorge Jesus açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, ilk maçtaki 2-0'lık skorun hiçbir şeyi garanti altına almadığını belirtti. Fenerbahçe'nin Avrupa sıralamasında olması gereken yerde bulunmadığını aktaran Portekizli teknik adam, "İkinci maçı oynayacağız. Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0'lık avantajlı bir skorla ayrılmıştık ama bu skor hiçbir şeyi garantilemiyor. Yarınki maçtan sonra gruplara kalmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe sıralamada şu an çok aşağıda. Gruplara 4. torbadan katılacağız. Fenerbahçe'nin zamanla üçüncü, ikinci ve birinci torbada olması gerekiyor. Avrupa'daki sıralamamızı yükseltmemiz için oynadığımız Avrupa maçları çok önemli." diye konuştu.

"Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur"

  • Futbolda tek bir sistem olmadığını dile getiren Jesus, şöyle devam etti:
  • "Benim futbola bakış açıma göre futbolda tek bir yol yoktur. Taktiksel anlamdan futbol çok gelişiyor, diğer takım sporları gibi. Kolektif sporlarda takımlar maç içinde sistem değişimine gidiyor. Bunu anlamayan hocalar gelişemez, oyuncular da ortalamanın üzerine çıkamaz. Bizim de yaptığımız şey bu. Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın elindeki oyuncuların özelliklerine göre belirlediği birden fazla sistem vardır."

"Yabancı kuralı Türkiye'de olan bir kural ve bu alışmam gereken bir problem"

  • UEFA kadrosuna bildirilmeyen oyuncuların bugüne kadar takıma iyi katkı sağladığını anlatan 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu yabancı kuralı Türkiye'de olan bir kural ve bu alışmam gereken bir problem. Eğer Portekiz'de olsaydım 11 yabancı oyuncu koyabilirdim. Avrupa maçlarında kurallar daha farklı olduğu için daha rahatız. Gidecek oyunculara ilişkin bir karar vermemiz gerekecek. 2 haftamız var. Bu sürede elimizdeki oyunculardan faydalanmaya devam edeceğiz. Tüm oyuncular bu ana kadar takıma katkı sağladılar. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar." şeklinde görüş belirtti.

"Osayi ve Szalai hakkında bilgim yok"

  • Joao Pedro'nun sakatlığını atlattığını ancak henüz hazır olmadığını da bildiren Jesus, şunları kaydetti:
  • "30 küsur yıldır antrenörlük yapıyorum. Tecrübelerimi kullanarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbol bilim değil, yaratıcılık çok önemli. Her antrenörün bunu anlaması gerekiyor. Oyuncular yetenekle doğar, çalışarak gelişir aynı antrenörler gibi. Yaratıcı olmaya çalışıyorum. Takımımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Türkiye'de bireysel anlamda her takımda kaliteli futbolcular var. Samuel ve Attila'ya gelen bir teklif hakkında bilgim yok. Biz hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Elimizdeki oyuncuların hepsinden memnunuz. Şu ana kadar sadece Min-jae'nin gitmesinde yapabileceğimiz bir şey yoktu çünkü onu alan takım çıkış maddesini ödedi. Her oyuncu bizim için önemli. Transfer sezonu kapanmadan önce belli kararlar almamız gerekecek."

"Küçük takımlar haftada bir maç yapar"

  • Haftada 2 maç oynamanın Türkiye liginde kendilerine bir dezavantaj getirip getirmediği sorusu üzerine ise Jesus, "Bu, duruma nasıl yaklaştığınızla ilgili. Büyük bir takımsanız Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde olmanız ve liginizde de şampiyonluğa oynamanız gerekir. Ancak küçük takım dediğiniz takımlar haftada bir maç yapar. 3 günde bir maç yapmaya alışmamız gerekiyor. Bunu yönetmenin pek çok yöntemi oluyor, antrenörler her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor. Tecrübelerim işimi kolaylaştırıyor. Her maç 5-6 oyuncu değişiyoruz ama takımımız kalitesini hiç aşağıya çekmedi." ifadelerini kullandı.

"Valencia'nın performansı forvet transferimizi etkilemeyecek"

  • Kendisiyle oynayan forvet oyuncularının genelde ligin en çok gol atan oyuncuları olduğunu hatırlatan Jesus, "Valencia'yı buraya gelmeden tanıyordum. Çok özellikli bir oyuncu, çok hızlı. Modern futbolda forvetiniz hızlı değilse bu takım gelişimini etkiliyor. Kendisi milli takımdan erken döndü. Bu da onun gelişimine katkı sağladı. Bu sebeple performansıyla öne çıkıyor. Onun performansı forvet transferimizi etkilemeyecek çünkü biz genellikle kadro planlamamızda 5 forvet oyuncusu istiyoruz. Şu an bizim elimizde 4 forvet oyuncusu var. " diyerek sözlerini tamamladı.
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