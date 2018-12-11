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Fenerbahçe genç oyuncusuyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 2001 doğumlu genç futbolcusu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Damien Comolli ile Cenk Alptekin, imza töreni sonrası böyle poz verdi.

Damien Comolli ile Cenk Alptekin, imza töreni sonrası böyle poz verdi.

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı duyuruda genç futbolcusu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı bilgilendirme şöyle:

  • Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
  • Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.

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