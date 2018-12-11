Fenerbahçe genç oyuncusuyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı duyuruda genç futbolcusu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı bilgilendirme şöyle:
- Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
- Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.
Fenerbahçe, genç futbolcusu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. pic.twitter.com/zn1nplfYN8
Fenerbahçe, genç futbolcusu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. pic.twitter.com/zn1nplfYN8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 11, 2018
Yorum