Fenerbahçe Slimani'nin golüyle avantajı kaptı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yeni sezondaki ilk maçında Giresunspor'u Kadıköy'de 1-0 yendi. Sarı lacivertlilerin golü Islam Slimani'den geldi.

Fenerbahçe, özellikle Mehmet Ekici'nin etkili oyunuyla ilk yarıda gol fırsatları yakalasa da devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Giresunspor, zaman zaman Fenerbahçe kalesinde etkili oldu. Ancak 80. dakikada Slimani'yle golü bulan Fenerbahçe, zorlandığı maçı kazanmasını bildi.

Bu maçın rövanşı 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.