ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe Slimani'nin golüyle avantajı kaptı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren gol ise Slimani'den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda çıktığı ilk maçta golünü attı.

Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda çıktığı ilk maçta golünü attı.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yeni sezondaki ilk maçında Giresunspor'u Kadıköy'de 1-0 yendi. Sarı lacivertlilerin golü Islam Slimani'den geldi.

Fenerbahçe, özellikle Mehmet Ekici'nin etkili oyunuyla ilk yarıda gol fırsatları yakalasa da devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Giresunspor, zaman zaman Fenerbahçe kalesinde etkili oldu. Ancak 80. dakikada Slimani'yle golü bulan Fenerbahçe, zorlandığı maçı kazanmasını bildi.

Bu maçın rövanşı 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

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