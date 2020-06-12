Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

Kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca ara verilen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

59. dakikada rakip kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bernard Mensah, enfes bir vuruşla, direğin de yardımıyla takımını öne geçiren golün altına imzasını attı: 0-1.

77. dakikada ver-kaçlarla rakip ceza sahasına girerek vuruşunu yapan Muris Mesanovic, net pozisyonda kaleci Altay Bayındır'a takıldı.

86. dakikada Cristian Sapunaru kendi ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem Atilla Karaoğlan tereddütsüz penaltıya hükmetti. Beyaz noktada hata yapmayan Vedat Muriqi skoru dengeledi: 1-1.

88. dakikada sahneye çıkan Luiz Gustavo, oldukça uzak mesafeden jeneriklik bir vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe 3 puanla sahadan ayrılan taraf oldu.