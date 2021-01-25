Fenerbahçe-Kayserispor (CANLI)

Süper Lig’in 21.haftasında İstanbul’da Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 49.kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor tarihinde ilk kez 1973-1974 sezonunda Kayseri’de karşılaştı. Bu maç 0-0 sona ermişti. O günden bugüne Süper Lig’de 48 kez karşılaşan iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe’nin üstünlüğü var. Bu maçlarda Fenerbahçe 29 kez kazandı. Hes Kablo Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Hes Kablo Kayserispor, rakibine 50 gol atarken kalesinde ise 105 gol gördü.

7 kez eşitlik bozulmadı

Kayseri’de oynanan 24 müsabakada Hes Kablo Kayserispor 6 kez kazandı. Fenerbahçe ise 11 kez güldü. 7 kez de Kayseri’de eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 21 gol attı kalesinde ise 37 gol gördü.

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İki takım arasında İstanbul’da oynanan 24 maçta ise Fenerbahçe 18 kez kazandı. Kayserispor 3 kez kazandı. 3 maçta berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 68 gol atarken Kayserispor ise 29 gol attı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’de oynanan müsabakalar arasında bol gollü maçlar var. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008-2009 sezonunda da deplasmanda 1-4’lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunda 7-0 ve 1994-1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı.

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta. Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro, Kanga