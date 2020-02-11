Fenerbahçe-Kırklarelispor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor’u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç’in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı.
- Fenerbahçe, kupanın yarı final mücadelesinde, BŞB Erzurumspor - Trabzonspor turunun galibi ile karşılaşacak.
Karşılaşmadan dakikalar;
5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Miha Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
10. dakikada Kırklareli savunmanın uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici’de kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.
12. dakikada Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Mehmet Ekici, savunmanın arkasına sarkan Ferdi’yi gördü. Genç futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.
24. dakikada Tolgay Arslan, savunmadan seken topla ceza sahasına girerken yerde kaldı, boşta kalan topu Mevlüt tamamladı ancak kaleci İbrahim gole izin vermedi.
30. dakikada Tolgay Arslan’ın ara pasında ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç önce düzeltti ardından şutunu attı ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı.
GOL!
- 50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt’ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
78. dakikada Enes Balkı’nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner’in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim’den oyun alanına döndü.
Yarı finaldeyiz! 💪 pic.twitter.com/KCu70ZYE6f
Yarı finaldeyiz! 💪 pic.twitter.com/KCu70ZYE6f— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Şubat 2020
Yorum