SÜPER LİG

Fenerbahçe saha antrenmanlarına başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın saha çalışmalarına başlayacak.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe'de takım başında Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel bulunuyor.

Fenerbahçe'de takım başında Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

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