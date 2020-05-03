Fenerbahçe saha antrenmanlarına başlıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.
Hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada ! 💛💙 pic.twitter.com/OFBC9hV77D
Hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada ! 💛💙 pic.twitter.com/OFBC9hV77D— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 30, 2020
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