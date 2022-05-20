Fenerbahçe Serdar Aziz ile sözleşme uzattı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin alınmasının ardından, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"Çok mutluyum"

İmza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Serdar Aziz, çok mutlu olduğunu söyledi. Aziz'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe’ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım."

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Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Aziz, senelik 18 milyon TL+ başarı bonusları kazanacak.