Spor Emre Belözoğlunun prensi Fenerbahçeden ayrıldı
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Emre Belözoğlu'nun prensi Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine doğru takımdan ayrılan futbolcuların sayısı artıyor. Sarı lacivertlilerde son olarak genç bir isimle daha yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun transferi için yoğun çaba sarf ettiği oyuncunun kiralık olarak gönderildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Tvnet
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçede Emre Belözoğlunun prensi takımdan yine gönderildi
Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer ettiği İsmail Yüksek yeniden kiraya verildi.

Emre Belözoğlu'nun yöneticiliği sürecinde transferi için yoğun çaba gösterilen ve Türk futboluna damga vurabilecek isimlerden biri olarak gösterilen genç orta saha oyuncusu yeni sezonda Bursaspor forması giyecek.

Yeşil beyazlılara kiralık olarak gönderilen oyuncu yaz kampında Vitor Pereira'nın gözüne girememiş ve Portekizli teknik adam tarafından kamp kadrosu dışında bırakılmıştı.

  • Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in bonservisini Gölcükspor'dan almış ve Balıkesirspor'a göndermişti. 22 yaşındaki oyuncu devre arasında ise Adana Demirspor'a kiralık verilmişti. İsmail Yüksek'in bu sezonki durağı ise Bursaspor oldu.
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