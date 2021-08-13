Emre Belözoğlu'nun prensi Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer ettiği İsmail Yüksek yeniden kiraya verildi.

Emre Belözoğlu'nun yöneticiliği sürecinde transferi için yoğun çaba gösterilen ve Türk futboluna damga vurabilecek isimlerden biri olarak gösterilen genç orta saha oyuncusu yeni sezonda Bursaspor forması giyecek.

Yeşil beyazlılara kiralık olarak gönderilen oyuncu yaz kampında Vitor Pereira'nın gözüne girememiş ve Portekizli teknik adam tarafından kamp kadrosu dışında bırakılmıştı.