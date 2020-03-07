Fenerbahçe'de 300 milyon TL'lik fiyasko

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk yarışına erken havlu atmasıyla 6 yıldır hasret kaldığı şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi kayıp yaşayacak. Mali kriz içinde olan sarı-lacivertli kulüpte bu sezon tek çıkış yolu şampiyonluktu. Bu sayede hem Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) vereceği para ödülü alınacak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alarak UEFA’dan önemli bir gelirin sahibi olunacak, yönetim de mali anlamda biraz olsun rahatlayacaktı. Ancak futbol takımındaki sportif başarısızlık yönetimin mali açıdan yaptığı tüm planları altüst etti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına erken havlu atılması nedeniyle Fenerbahçe önemli bir gelirden mahrum kaldı. Süper Lig’de 4. yıldızı takma hedefiyle sezona başlayan sarı-lacivertli kulüp sezonu mutlu sonla bitirseydi; Süper Lig şampiyonluk primi 35.6 milyon TL ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım vizesi olarak 239 milyon TL olmak üzere toplam 274.6 milyon TL maddi kayıp yaşayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’deki kötü gidişat nedeniyle performans primi olarak da önemli bir maddi kayıp yaşadı. Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 11 galibiyet (2.7 milyon TL) ve 6 beraberlik (1.4 milyon TL) olmak üzere toplam 38.1 milyon TL performans primi almaya hak kazanan Fenerbahçe, bugüne kadar puan kaybettiği maçların ardından 26.7 milyon TL'lik kazançtan oldu.









Yeni hoca belirlemek için 2 hafta var

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörünü 2 hafta içinde belirlemesi gerekiyor. Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı’nın 7. maddesinin 2. Fıkrasında kulüplerin zorunlu kadrolardan herhangi birinin boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan kadroyu tamamlamak zorunda olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin de yeni teknik heyeti belirlemek için önünde 2 haftası var. Yönetimin önünde iki seçenek bulunuyor; altyapıda görev yapan pro lisansı olan Serdar Dayat ve Şenol Çorlu’dan birini teknik adam olarak gösterip, sezon sonuna kadar Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Zeki Murat Göle ile devam etmek. Diğer seçenek ise yeni bir teknik direktör.



