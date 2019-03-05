Fenerbahçe'de Benzia ve Slimani antrenmana alınmadı

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia ve Islam Slimani bugünkü antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi.

Özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek oyuncuların A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Bilindiği üzere Benzia, Süper Lig'in ikinci yarısında TFF kadrosuna eklenmemişti. Slimani ise gösterdiği yetersiz performans sebebiyle Beşiktaş derbisinden bu yana kadroya alınmıyordu.