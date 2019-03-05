SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Benzia ve Slimani antrenmana alınmadı

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Yassine Benzia ve Islam Slimani sarı lacivertlilerin bugünkü idmanına alınmadı. İki oyuncu da kendileri için ayarlanan özel bir hoca ile çalışmalarını sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla beklentilerin çok altında kaldı.

Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla beklentilerin çok altında kaldı.

Fotoğraf: Onur Çoban

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia ve Islam Slimani bugünkü antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi.

Özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek oyuncuların A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Bilindiği üzere Benzia, Süper Lig'in ikinci yarısında TFF kadrosuna eklenmemişti. Slimani ise gösterdiği yetersiz performans sebebiyle Beşiktaş derbisinden bu yana kadroya alınmıyordu.

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