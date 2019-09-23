Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara başladı.

Haber Merkezi AA
Sakatlığından sonra ilk defa takımla birlikte çalışan Hasan Ali’nin yanı sıra, Moses ve Isla da aynı şekilde takımla çalıştı.

Sakatlığından sonra ilk defa takımla birlikte çalışan Hasan Ali’nin yanı sıra, Moses ve Isla da aynı şekilde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

Almanya'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı.

  • Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı. 3 oyuncununda derbide forma giyip giymeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

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