Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kırıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte, başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın antrenman sırasında el bileği kırıldı ve sezonu kapattı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 23 yaşındaki kalecinin, dün gerçekleştirilen şut çalışması antrenmanında el bileği travması yaşadığı duyuruldu. Çekilen MR sonucunda Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Skafoid kemiğinde kırık var
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."
- Kalede Harun Tekin'in olması bekleniyor
- Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlanan Altay Bayındır'ın yerine Harun Tekin'in görev alması bekleniyor.