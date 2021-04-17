Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçede kaleci Altay Bayındırın el bileği kırıldı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kırıldı

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın antrenman sırasında el bileğinin kırıldığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu sezonu kapatırken, geri kalan karşılaşmalarda Harun Tekin'in görev yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede kaleci Altay Bayındırın el bileği kırıldı
Altay Bayındır

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte, başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın antrenman sırasında el bileği kırıldı ve sezonu kapattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 23 yaşındaki kalecinin, dün gerçekleştirilen şut çalışması antrenmanında el bileği travması yaşadığı duyuruldu. Çekilen MR sonucunda Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

Skafoid kemiğinde kırık var

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."

  • Kalede Harun Tekin'in olması bekleniyor
  • Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlanan Altay Bayındır'ın yerine Harun Tekin'in görev alması bekleniyor.


Abone Ol Google News
​Yazın nasıl denize gireceğiz

​'Yazın nasıl denize gireceğiz'

Antalya sahili balon balığı kaynıyor.
Trabzonda ikinci perde

Trabzon'da ikinci perde

​Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlıyor.
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Modernize çekili top sistemlerinin TSK'ye teslimatları sürüyor.

​Hasankeyf-2 köprüsü açılıyor.

Turgut Özal'ın mezarı başında İnfitar Suresi'ni okudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.