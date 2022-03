Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan özür dilerse affedilecek

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Oyunculara yapılan bilgilendirmede "Tedbiren kadro dışı kararı alındığı ve idari izinli sayıldıkları" belirtildi.

Savunmaları istenecek

Her iki oyuncuya da idari izinli oldukları söylenirken, bir çalışma programı da verilmedi. Yönetim kurulu toplantısında Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu ele alınacak, her iki oyuncunun savunması istenecek. Teknik direktör İsmail Kartal ile de görüşüldükten sonra yönetim, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili nihai kararını vereceği öğrenildi. Her iki oyuncunun da özür dilemesi halinde affedilmelerinin söz konusu olduğu gelen haberler arasında.

Bireysel çalışmalarını sürdürüyorlar

Öte yandan kadro dışı kararını sosyal medyada 'Aslolan Fenerbahçe' diyerek karşılayan Mesut Özil de yönetimin kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Menajeriyle gelişmelerle ilgili sürekli görüş alışverişinde bulunuyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri de sarı-lacivertli yöneticilerle görüşüyor. Mesut Özil'in de teknik heyete gösterdiği tepkisiyle özeleştiri yaptığı belirtildi. İdari izinli sayıldıkları için tesisleri kullanmayan Mesut Özil ve Ozan Tufan kendileri özel antrenörleri eşliğinde antrenman yapıyor, fiziksel açıdan geri kalmak istemiyor.