SÜPER LİG

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe, 07 Ağustos Çarşamba günü Cagliari ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 07 Ağustos Çarşamba günü Cagliari ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

  • Fenerbahçe, yarın İtalya'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.

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