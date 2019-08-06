Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
- Fenerbahçe, yarın İtalya'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.
Günün antrenmanını tamamladık. 💪 pic.twitter.com/ZZHgGrGewE
Günün antrenmanını tamamladık. 💪 pic.twitter.com/ZZHgGrGewE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2019
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