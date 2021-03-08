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Fenerbahçe'de yeni lider İrfan Can Kahveci

Konyaspor maçında ilk 11'de başlayacak olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin orta sahadaki yeni lider oyuncusu olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci, devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
İrfan Can Kahveci, devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin bugün Konyaspor ile oynayacağı maçta İrfan Can Kahveci, 8 numarada orta sahanın merkezinde oynayacak. Oyunu iki yönlü oynayabilen milli futbolcu, sarı-lacivertli takımda orta sahada liderlerinden biri olacak ve hücum organizasyonlarını yönlendirecek.

Teknik direktör Erol Bulut, İrfan Can’ın tekniğinden yararlanıp, hücum organizasyonlarının lideri yapmayı ve etkili şutlarından faydalanmayı planlıyor. Başarılı teknik adam, 25 yaşındaki oyuncudan kendini iyi hissettiği noktalardan kaleye şut çekmesini istedi. Serbest vuruşlar da İrfan Can’a emanet edilecek.

Pelkas'a özel görev

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Yunan yıldız Pelkas’a Konyaspor maçında farklı görev verecek. Sahaya sol kanatta başlaması beklenen Pelkas, oyun içerisinde zaman zaman orta alana yaklaşarak bu bölgenin dörtlü olmasını sağlayacak. Böylece sarı-lacivertliler, hem sayısal fazlalığı artırarak orta alanda üstünlük kuracak hem de sürpriz girişleriyle Pelkas’ın pozisyon bulmasını sağlayacak.

  • Gustavo dönüyor
  • Süper Lig’de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, bugün deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçını kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 5 maçı kaçıran Luiz Gustavo, teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek. Fenerbahçe’nin devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci’nin de ilk kez ilk 11’de oynaması bekleniyor. Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta ilk kez Antalyaspor’a karşı sonradan oyuna dahil olmuştu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Perotti ‘nin yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin forma giyemeyecek.

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