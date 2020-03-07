Fenerbahçe'de yıldız oyuncu yaklaşık 1 ay yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 90 2. dakikada attığı golle sahasında Yukatel Denizlispor'la 2-2 berabere kaldı, sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ilk yarıda sakatlandı ve hastaneye götürüldü.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamayan Kruse, bir süre kendini denedikten sonra kulübeye değişiklik işaretinde bulundu. Sakatlanan Kruse'nin yerine 31. dakikada Miha Zajc oyuna dahil oldu.

1 ay yok

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.