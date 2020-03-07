SÜPER LİG

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu yaklaşık 1 ay yok

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edildi. Yıldız oyuncu yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kruse bu sezon 23 maçta 7 gol ve 8 asistle oynadı.

Kruse bu sezon 23 maçta 7 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 90 2. dakikada attığı golle sahasında Yukatel Denizlispor'la 2-2 berabere kaldı, sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ilk yarıda sakatlandı ve hastaneye götürüldü.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamayan Kruse, bir süre kendini denedikten sonra kulübeye değişiklik işaretinde bulundu. Sakatlanan Kruse'nin yerine 31. dakikada Miha Zajc oyuna dahil oldu.

  • 1 ay yok
  • Fenerbahçe'de Max Kruse'nin bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basketbol maçında antrenör ortalığı birbirine...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.