SÜPER LİG

Fenerbahçe'den futbolcular için koronavirüs önlemi

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Gustavo bu sezon 25 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Gustavo bu sezon 25 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Fenerbahçe yönetimi de futbolcuların evlerinde çalışmalarını sürdüreceklerini ve video sistem ile de kontrol edileceğini bildidi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir.

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