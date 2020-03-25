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Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: "Bir oyuncumuzda bulgu var"

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında, bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular bugün koronavirüs testlerinden geçmişti.

Fenerbahçeli futbolcular bugün koronavirüs testlerinden geçmişti.

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından oyuncularını bugün tesislerde test için topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

  • "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

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