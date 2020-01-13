ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe'den sürpriz kadro

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Mehmet Ekici, Adil Rami ve Alper Potuk, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Sarı-lacivertliler deve arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler deve arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.


Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı;

  • Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

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