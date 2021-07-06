Spor Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaşlı oyuncuyla görüştü
TRANSFER

Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaşlı oyuncuyla görüştü

Yeni sezon çalışmaları devam ederken, takımlar aynı zamanda transferler için de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe Kulübü’nün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Icrypex forması giyen 22 yaşındaki genç oyuncu Şehmus Hazer ile görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaşlı oyuncuyla görüştü
Sertaç Komsuoğlu (sol)

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex forması giyen Şehmus Hazer'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu'nun, 22 yaşındaki basketbolcuyla görüştüğüne dair iddia edilen bir fotoğraf, gündeme oturdu.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Gerekeni yapacağız"

Şenol, "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun" ifadelerini kullandı.

  • Şehmus Hazer ile Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ilgilendiği iddia edilmişti.

Şehmus Hazer
Şehmus Hazer

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