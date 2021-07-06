Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaşlı oyuncuyla görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex forması giyen Şehmus Hazer'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu'nun, 22 yaşındaki basketbolcuyla görüştüğüne dair iddia edilen bir fotoğraf, gündeme oturdu.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Gerekeni yapacağız"

Şenol, "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun" ifadelerini kullandı.

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Şehmus Hazer ile Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ilgilendiği iddia edilmişti.

Şehmus Hazer