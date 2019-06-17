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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergio Neves kimdir?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Neves İslam'ı seçti

Fenerbahçe ve Sakaryaspor'un eski futbolcusu Sergio Neves, Müslüman olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neves, Mekke'ye ilk gittiğinde çok duygulandığını söyledi.

Neves, Mekke'ye ilk gittiğinde çok duygulandığını söyledi.

Brezilyalı eski futbolcu Sergio Neves, yayınladığı video ile İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

1999'dan 2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında forma giyen 45 yaşındaki Neves, "Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim, Ağlayasım geldi. 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş bir insan gibiyim. Elhamdülillah artık ben de Müslümanım" ifadelerini kullandı.


  • Sergio Neves, 1998 yılında Brezilya'nın Botafogo takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra Sakaryaspor forması giyen eski futbolcu buradan da sırasıyla Suudi Arabistan ve Katar'ın yolunu tuttu. Neves, 2011 yılında Botafogo'da futbolu bıraktı.

Neves'in Fenerbahçe'deki günlerinden
Neves'in Fenerbahçe'deki günlerinden



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