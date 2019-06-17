Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Neves İslam'ı seçti

Brezilyalı eski futbolcu Sergio Neves, yayınladığı video ile İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

1999'dan 2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında forma giyen 45 yaşındaki Neves, "Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim, Ağlayasım geldi. 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş bir insan gibiyim. Elhamdülillah artık ben de Müslümanım" ifadelerini kullandı.





Sergio Neves, 1998 yılında Brezilya'nın Botafogo takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra Sakaryaspor forması giyen eski futbolcu buradan da sırasıyla Suudi Arabistan ve Katar'ın yolunu tuttu. Neves, 2011 yılında Botafogo'da futbolu bıraktı.







