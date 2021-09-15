Fenerbahçe'nin Frankfurt kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00’de başlayacak mücadelede Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek.
Sarı-lacivertlilerin Almanya’ya götürdüğü futbolcular belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.
8 eksik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.
- Fenerbahçe'nin Frankfurt maçı kamp kadrosu
- "Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Attila Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Valencia, Berisha."
📋 Eintracht Frankfurt maçı kamp kadromuz.#UEL pic.twitter.com/FTrc3MwXwS
📋 Eintracht Frankfurt maçı kamp kadromuz.#UEL pic.twitter.com/FTrc3MwXwS— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2021