Spor Fenerbahçenin Frankfurt kadrosu belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin Frankfurt kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçenin Frankfurt kadrosu belli oldu
Pelkas kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00’de başlayacak mücadelede Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Almanya’ya götürdüğü futbolcular belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

8 eksik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.


  • Fenerbahçe'nin Frankfurt maçı kamp kadrosu
  • "Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Attila Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Valencia, Berisha."

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkati çeken şampiyonluk yorumu
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkati çeken şampiyonluk yorumu
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.