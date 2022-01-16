Fenerbahçe'nin gönderdikleri attıkları gollerle yıldızlaştı

Antwerp-Charleroi karşılaşması ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken mücadeleye Frey ve Samatta damga vurdu.
Sezon başında Fenerbahçe'nin takımdan gönderdiği isimlerin Belçika Ligi'nde aynı karşılaşmada gol atması sosyal medyada dikkat çekti.
Frey, mücadelede attığı iki golle yıldızlaşırken Samatta da attığı bir golle galibiyete katkıda bulundu.
- Frey, yeni takımında 27 maçta 17 gol 3 asistlik bir performans elde ederken Samatta da 21 maçta 6 gol attı ve 3 asiste imza attı.
Michael Frey seriye bağladı🔥
İlk golden iki dakika sonra ikinci golünü attı⚡️ pic.twitter.com/vuaIH7taIw
Michael Frey seriye bağladı🔥
Antwerp farkı 3'e çıkardı! Golün adı, Mbwana Samatta 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DMUNwgrO2b
Antwerp farkı 3'e çıkardı! Golün adı, Mbwana Samatta 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DMUNwgrO2b— Tivibu Spor 🇹🇷 (@tivibuspor) January 16, 2022