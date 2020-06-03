Fenerbahçe’nin hazırlık maçına onay çıkmadı

Çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe’nin hazırlık maçı isteğine TFF Sağlık Kurulu’ndan onay çıkmadı.
Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu’nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" ifadelerine yer verildi.
Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz! 💪 pic.twitter.com/6pMkpKePFW
Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz! 💪 pic.twitter.com/6pMkpKePFW— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) June 2, 2020
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