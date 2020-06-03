SÜPER LİG

Fenerbahçe’nin hazırlık maçına onay çıkmadı

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı için TFF Sağlık Kurulu'ndan onay alamadı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdürüyor.

Fenerbahçe çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdürüyor.

Çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe’nin hazırlık maçı isteğine TFF Sağlık Kurulu’ndan onay çıkmadı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu’nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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