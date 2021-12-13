Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti.

Slavia Prag nasıl bir takım, kadro değeri ne kadar, en iyi oyuncusu kim?

Çekya ekibi Slavia Prag kendi liginde zirvede yer alıyor. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken kulübün en değerli oyuncusu olarak Nicolae Stanciu gösteriliyor. Rumen 10 numara sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer istenen bonservis bedeli sebebiyle gerçekleşmemişti.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Slavia Prag yorumu

"Fenerbahçe, inşallah Fenerbahçe gibi oynayacak ve rakibini eleyecektir. Slavia Prag, Avrupa'da oynadıkları futbolla takdir kazandı. Gelecek vadeden ve enteresan bir teknik direktörleri var. Jindrich Trpisovsky'yi iki yıldır takip ediyorum."

Konferans Ligi'ni kazanan takım kaç para kazanacak?

UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım 8.9 milyon Euro başarı bonusunun sahibi olacak.