Fenerbahçe'nin yeni hocası için tartışılan sözler: "Verilen paralara acıyorum"

Fenerbançe'de teknik direktör Jorge Jesus, bugün sarı lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP açıklamasında 3 milyon Euro alacağı belirtilen Jesus, Portekiz basınına göre ise 7.5 milyon Euro kazanacak. Ortaya çıkan rakamlar ise kamuoyunda tartışma çıkarttı.

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural, Jesus'un 7.5 milyon Euro almasıyla ilgili 'içim acıyor' dedi.

İşte Vural'ın Fotomaç'taki sözleri;

-"Jorge Jesus'a 7 milyon 500 bin euro verecekler. Benim için acıyor. Biz 500 bin euro istesek sen ne istiyorsun derler."

-"Jesus istediği kadar iyi antrenör olsun eğer oyuncuları iyi yönetemiyorsa, onları anlayamıyorsa, iyi yaklaşamıyorsa bir yabancının ülkede başarılı olması söz konusu olamaz."

-Derwall'e 'bu ülkede ne öğrendiğini' sordum. 'Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur oğlum' dedi bana. 'Neden' dedim. 'Bizim Avrupa'da önce iş sonra insan gelir. Burada önce insan sonra iş geliyor' dedi"

-"İsmail Kartal'ın yaptığını, ortaya koyduğunu Valerin İsmael yapsaydı eğer ne olurdu biliyor musunuz Süleyman Seba'nın heykelinin yanına heykeli dikilirdi. 14 maçtan beri kaybetmeyen bir antrenörden bahsediyoruz."