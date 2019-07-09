SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Altay Bayındır oldu

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Altay Bayındır

Altay Bayındır

Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından bu kez kale bölgesine bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla dikkat çekici bir çıkış yakalayan Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

  • Sarı lacivertlilerde yeni sezondan itibaren birinci kalecinin Altay Bayındır olacağı ve Harun Tekin'in yedeğe çekileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon alınan Berke Özer'in ise kiralık verilmesi gündemde.

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