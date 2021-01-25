Fenerbahçe'nin zirve inadı: Kayserispor engeli farklı geçildi

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Thiam, Samatta ve Papiss Cisse attı.
Karşılaşmadan dakikalar;
5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta’yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
12. dakikada Caner Erkin’in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
GOL!
- 20. dakikada Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas’a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Thiam’ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas’ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.
GOL!
- 52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta, topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.
64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.
66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.
GOL!
- 86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Fenerbahçe, ilk yarının son maçında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/9FKDP30sHw
Fenerbahçe, ilk yarının son maçında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/9FKDP30sHw— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 25, 2021