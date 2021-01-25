Fenerbahçe'nin zirve inadı: Kayserispor engeli farklı geçildi

Spor

Galatasaray'ın İrfan Can çıkmazı: Arada uçurum var

Galatasaray'a transfer olup olmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için masadaki teklifler ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların teklifi ile Başakşehir'in istekleri arasında ciddi farkların olduğu görüldü.