Fenerbahçe'ye Moses ile Isla'dan güzel haber
SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye Moses ile Isla'dan güzel haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Moses ile Isla, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe'de Moses ve Isla takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Moses ve Isla takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Victor Moses ve Mauricio Isla, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki futbolcu, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı özel program kapsamında çalışmalarına devam etti.

  • Fenerbahçe, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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