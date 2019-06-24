Fenerebahçe için kritik hafta

UEFA finansal fair play kriterlerine uymadığı için disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçe’de kararın bu hafta içerisinde çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA’dan bir men cezası beklemiyor, ancak men dışında para cezası ya da “Sattığın kadar futbolcu alabilirsin” gibi bazı yaptırımlar uygulamasını bekliyor. Fenerbahçe, UEFA’nın istekleri doğrultusunda oyuncu satışına da öncelik veriyor. Bu nedenle İtalya’dan İnter, Fiorentina, Napoli gibi üst düzey kulüplerin takibinde olan Eljif Elmas’dan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki Makedon oyuncudan gelecek bonservis geliriyle transfer çalışmalarına hız verecek olan Fenerbahçe, bonservis bedeli olmayan, kiralık ya da zorunlu satın alma opsiyonlu olmayan kiralık oyunculara ilk etapta yönelecek.
KARAR SONRASI İSİMLER AÇIKLANACAK
UEFA’nın kararını açıklamasının ardından prensipte anlaşmaya varılan isimlerin transferlerine son nokta koyulacak. Sarı-lacivertli takımda ilk olarak her konuda anlaşmaya varılan Başakşehirli Emre Belözoğlu’nun transferinin açıklanması bekleniyor. Ardından transferinde büyük aşama kaydedilen Roma’dan Aleksandar Kolarov, Werder Bremen’den Max Kruse, Benfica’dan Ljubomir Fejsa, gibi kendini kanıtlamış isimlerin transferlerini bitirerek açıklanacağı gelen haberler arasında.
ALLAHYAR İSTANBUL’A GELDİ
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh’in transferi de 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Genç golcünün İstanbul’a geldiği ve tesisleri gezdiği belirtildi. İranlı golcü, A takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası kampına gidecek ve buradaki performansına göre A takıma alınıp alınmayacağına karar verilecek.
- Roma, Kolarov için bonservis bedeli istiyor
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- Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği ve her konuda anlaşmaya vardığı Sırp yıldız Aleksandar Kolarov için Roma kulübü bonservis bedeli istiyor. Serie A Ligi’nin güçlü ekipleri Napoli ve Inter’in de transfer için devreye girmesiyle Roma, Kolarov’u bedelsiz bırakmaktan vazgeçti. Tecrübeli sol bek, İtalya’da Roma’dan başka bir takımda oynamayacağını kulübüne iletti. Sarı-lacivertliler ise 2.8 milyon Euro’dan 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaşmaya vardığı Kolarov transferi için bonservis bedeli ödemek istemiyor. F.Bahçe ile anlaşmaya varan Kolarov ve oyuncunun menajeri, Roma ile bonservis sorununu çözmeye çalışacak.
- Mahmut Tekdemir için 2,5 milyon
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- Fenerbahçe, Başakşehirli Mahmut Tekdemir için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, milli oyuncu ve menajeriyle yaptığı görüşmede transferi için prensipte anlaşma sağladı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu da F.Bahçe’de oynamak istiyor ve Başakşehir yönetimine “Kariyerimin sonuna doğru büyük bir takımda oynamak istiyorum” diyerek F.Bahçe’de oynamak istediğini iletti. Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan Tekdemir için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor, Fenerbhçe’nin ise 2.5 milyon Euro önerdiği gelen haberler arasında. Sarı-lacivertliler bu rakamı daha aşağıya çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir ile 34 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
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