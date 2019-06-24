Fenerebahçe için kritik hafta

UEFA finansal fair play kriterlerine uymadığı için disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçe’de kararın bu hafta içerisinde çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA’dan bir men cezası beklemiyor, ancak men dışında para cezası ya da “Sattığın kadar futbolcu alabilirsin” gibi bazı yaptırımlar uygulamasını bekliyor. Fenerbahçe, UEFA’nın istekleri doğrultusunda oyuncu satışına da öncelik veriyor. Bu nedenle İtalya’dan İnter, Fiorentina, Napoli gibi üst düzey kulüplerin takibinde olan Eljif Elmas’dan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki Makedon oyuncudan gelecek bonservis geliriyle transfer çalışmalarına hız verecek olan Fenerbahçe, bonservis bedeli olmayan, kiralık ya da zorunlu satın alma opsiyonlu olmayan kiralık oyunculara ilk etapta yönelecek.

KARAR SONRASI İSİMLER AÇIKLANACAK

UEFA’nın kararını açıklamasının ardından prensipte anlaşmaya varılan isimlerin transferlerine son nokta koyulacak. Sarı-lacivertli takımda ilk olarak her konuda anlaşmaya varılan Başakşehirli Emre Belözoğlu’nun transferinin açıklanması bekleniyor. Ardından transferinde büyük aşama kaydedilen Roma’dan Aleksandar Kolarov, Werder Bremen’den Max Kruse, Benfica’dan Ljubomir Fejsa, gibi kendini kanıtlamış isimlerin transferlerini bitirerek açıklanacağı gelen haberler arasında.

ALLAHYAR İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh’in transferi de 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Genç golcünün İstanbul’a geldiği ve tesisleri gezdiği belirtildi. İranlı golcü, A takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası kampına gidecek ve buradaki performansına göre A takıma alınıp alınmayacağına karar verilecek.