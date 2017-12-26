SÜPER LİG

Son dakika: Galatasaray'da Fernando 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fernando iki ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da, Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fernando'nun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Sezonun istikrarlı isimlerinden Fernando ligde çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetmişti.

Sezonun istikrarlı isimlerinden Fernando ligde çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetmişti.

Fotoğraf: AA

Fernando'nun dün çekilen MR'ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edilmişti.

Sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgi verdi.

Göztepe maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Fernando'nun kontrollerinin yapıldığını belirten İnce, şunları ifade etti:

  • Fernando'nun iç yan bağlarında ileri derecede yırtık var. İlk bulgular itibarıyla ameliyat etmemiz gerekmeyecek. Süre vermiyorum ama tedavisine başladık. Kampa kadar tedavisi devam edecek, orada da değerlendireceğiz.

CNN Türk'ün haberine göre tecrübeli oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi.

Fernando'da yırtık tespit edildi
Fernando'da yırtık tespit edildi

Galatasaray'da Göztepe maçında sakatlanan oyuncuların durumları belli oldu. Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildiği öğrenilirken Rodrigues'in de arka adalesinde zorlanma olduğu ifade edildi. İki oyuncunun son durumu devre arası kampında netleşecek.Galatasaray'da diğer sakat oyuncular, Mariano ve Latovlevici'nin durumunun iyi olduğu ve antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.

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